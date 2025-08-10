فرهاد شفیعی، دروازه‌بان تیم هندبال سپاهان قرارداد خود را تمدید کرد.

شفیعی تاکنون ۵ بار جام قهرمانی لیگ برتر هندبال را بالای سر برده، ۴ قهرمانی با پیراهن سپاهان به دست آورده که شامل یک هتریک بوده و یک بار نیز به همراه تیم ثامن سبزوار عنوان قهرمانی را کسب کرده است.

کسب یک نایب‌قهرمانی با تیم منیزیم فردوس و دو مقام سومی با تیم‌های ذوب‌آهن و سنگ‌آهن بافق از دیگر افتخارات باشگاهی شفیعی است.

ملی‌پوش اصفهانی اسبق هندبال ایران که با تجربه‌ترین بازیکن طلایی‌پوشان نیز به شمار می‌آید؛ هندبال خود را از تیم‌های پایه سپاهان آغاز کرده و در تمام رده‌های سنی برای نماینده اصفهان به میدان رفته است.

شفیعی همراه با تیم ملی نیز ۳ دوره حضور در جام‌جهانی، ۲ دوره حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا در رده‌های سنی مختلف و کسب عناوین قهرمانی و نایب‌قهرمانی را در کارنامه دارد.