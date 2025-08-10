پخش زنده
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان همدان از افتتاح ۲۰ فضای ورزشی دانش آموزی شامل ۵ سالن ورزشی و ۱۵ زمین چمن برای سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهرام بخشی با اشاره به طرحهای در دست اجرا افزود: هم اکنون ۳۲ طرح ورزشی در استان در دست احداث است و با توجه به ابلاغ برنامه هفتم توسعه، باید این طرحها تا پایان برنامه به بهرهبرداری برسند.
او با بیان این که ساخت طرحهای ورزشی در آموزش و پرورش از دو طریق پیگیری میشود، تصریح کرد: در حال حاضر، بخشی از این طرحها از طریق اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان اجرا میشود و بخش دیگر نیز در قالب طرح شهید سلیمانی در حال پیگیری است.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان همدان با بیان این که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، ۵ فضای ورزشی تا ابتدای مهرماه به بهرهبرداری میرسد، گفت: ۱۵ زمین چمن مصنوعی نیز در قالب طرح شهید سلیمانی برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده و مورد بهرهبرداری خواهد گرفت.