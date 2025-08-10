پخش زنده
کاروان تیم فوتبال سپاهان برای بازی با الدحیل قطر در پلیآف لیگ نخبگان آسیا به دوحه سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم فوتبال سپاهان روز سهشنبه ۲۱ مرداد در چارچوب پلیآف لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه بینالمللی خلیفه دوحه مهمان الدحیل قطر است.
طلاییپوشان عصر امروز یک نوبت تمرین خواهند داشت و فردا شب تمرین رسمی پیش از دیدار با الدحیل قطر را برگزار خواهند کرد.
شاگردان محرم نویدکیا با پیروزی مقابل الدحیل قطر راهی لیگ نخبگان آسیا خواهند شد و با شکست به لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا میکنند.
طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، عبدالله جمالی داور کویتی این مسابقه را سوت میزند و سعود الراشدی، سعود الشمالی و عمار اشکنانی نیز کمکهای او در این مسابقه هستند.
قرعهکشی مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا جمعه ۲۴ مرداد برگزار خواهد شد.