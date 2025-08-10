به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: کشاورزان دارابی مشغول برداشت بادام از هفت هزار و ۱۲ هکتار از باغ‌های خود هستند که پیش بینی می‌شود پنج هزار و ۷۰۰ تن بادام برداشت و روانه بازار شود.

حبیب اله فتحی با بیان اینکه برداشت این محصول تا اواخر مردادماه ادامه دارد افزود: متوسط عملکرد بادام دیم به طور میانگین ۸۰۰ تا هزار کیلوگرم و بادام آبی هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار کیلوگرم است.

وی با بیان اینکه سطح باغ‌های بادام این شهرستان هشت هزار و ۱۰۰ هکتار است که از این میزان هفت هزار و ۸۵۰ هکتار بادام دیم و ۲۵۰ هکتار بادام آبی است گفت: عمده ارقام بادام این شهرستان نصیرا، ملاقه، شمسی، کاغذی و دیرگل است.