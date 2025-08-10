به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوجوانان حاضر در مسیر پیاده‌روی اربعین می‌توانند در این سفر نورانی هر کجا و هر لحظه که تمایل داشتند، آیاتی از قرآن را تلاوت کرده و آن را برای شرکت در پویش «صدای قرآن در مسیر عشق» به نشانی melitelavat_admin@ ارسال کنند.

ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا (ع) برگزارکننده این پویش است و از علاقه‌مندان دعوت کرده است برای شرکت در این پویش تلاوت خود را در هر کجا و هر جایی از مسیر پیاده روی اربعین که توانستند آیاتی از قرآن کریم را تلاوت و به پیام رسان ایتا با آی دی melitelavat_admin@ ارسال کنند.