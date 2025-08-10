استان مرکزی کسری هشتصد مگاواتی برق مصرفی خود را با اعمال خاموشی، مدیریت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با حضور در شبکه آفتاب به مناسبت روز خبرنگار گفت: مصرف برق روزانه استان دو هزار مگاوات است که هشتصد مگاوات از برق در دسترس بیشتر است.
محمود محمودی با بیان این که این میزان کسری را از طریق خاموشی مدیریت میکنیم، افزود: رسالت سنگین خبرنگاران در این روزها، گفتمان سازی برای مصرف بهینه توسط مشترکان است.
محمودی این را هم گفت که تعطیلی ادارات استان در پانزدهم مرداد موجب کاهش ۴۰ مگاواتی مصرف برق شد که معادل نیاز شهرستانهای آشتیان، تفرش و فراهان بود.