به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم کانوپولو بانوان ایران در گروه A مسابقات کانوپولو بازی‌های جهانی ۲۰۲۵ چنگدو با تیم‌های نیوزلند، آلمان و چین میزبان همگروه است، ملی‌پوشان ایران پس از پایان دور مقدماتی با توجه به جایگاه خود در گروه، در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف رقبا خواهند رفت.

برنامه تیم کانوپولو بانوان ایران در دور گروهی:

چهارشنبه ۲۲ مرداد – از ساعت ۷:۱۰ (به وقت تهران) ایران – چین

چهارشنبه ۲۲ مرداد – از ساعت ۱۳:۳۰ (به وقت تهران) ایران – نیوزلند

پنجشنبه ۲۳ مرداد – از ساعت ۹:۵۰ (به وقت تهران) ایران -آلمان