به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: برداشت انجیر از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از باغ‌های مثمر این شهرستان آغاز و پیش بینی می‌شود حدود پنج هزار تن محصول برداشت و روانه بازار شود.

حبیب اله فتحی با بیان اینکه سطح باغ‌های انجیر در شهرستان داراب پنج هزار و ۵۰۰ هکتار است افزود: برداشت این محصول تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مهمترین ارقام انجیر داراب واریته‌های سبز، سیاه، شاه انجیر و متی است گفت: عمده باغ‌های انجیر این شهرستان در روستا‌های مروارید، لایزنگان، نوایگان و شکرویه قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب افزود: بیشتر نیاز آبی این محصول از طریق نزولات آسمانی تامین می‌شود و به همین دلیل ترویج ساخت سامانه‌های آبگیر با هدف مصرف بهینه از این نزولات در دستور کار قرار دارد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.