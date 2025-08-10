بسکتبالیست خوزستانی، مربی تیم ملی سه به سه زیر۲۳ سال کشورمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، لیگ ملت‌های زیر بیست و سه آسیا از بیست تابیست و ششم مرداد ماه به میزبانی هاندان چین برگزار می‌شود که تیم ملی سه به سه زیر ۲۳ کشورمان در این رقابت‌ها حضور دارد.

بهرام سعیدیان، بسکتبالیست خوزستانی به عنوان مربی تیم ملی کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کند. وی فعالیت خود را در زمینه داوری و مربیگری بسکتبال از شهرستان ایذه آغاز کرد و بعد‌ها در رشته بسکتبال سه نفره فعالیت خود را ادامه داد و با شایستگی تمام موفق شد در ترکیب تیم ملی ایران قرار گیرد.