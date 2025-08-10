به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره صمت اردستان به تمدید ۱۲ مجوز معدن هم در این شهرستان اشاره کرد و افزود: آهن، مس، باریت، طلا و سنگ لاشه‌ای بیشترین تعداد معادن اردستان است که ۴۵ میلیون لیتر نفت کوره و ۴ میلیون لیتر گازوئیل بین معادن توزیع شده و در این بخش برای ۱۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

مجید شفیعی با بیان اینکه در بخش صنایع ۳ پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و ایجاد ۳۹۳ شغل صادر شده است، گفت: همچنین ۲۱ جواز تأسیس با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان و پیش‌بینی ۲۹۸۲ شغل به ثبت رسیده است.