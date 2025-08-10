پخش زنده
امروز: -
با صدور ۱۶ مجوز جدید تعداد معادن فعال شهرستان اردستان به ۸۲ معدن رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره صمت اردستان به تمدید ۱۲ مجوز معدن هم در این شهرستان اشاره کرد و افزود: آهن، مس، باریت، طلا و سنگ لاشهای بیشترین تعداد معادن اردستان است که ۴۵ میلیون لیتر نفت کوره و ۴ میلیون لیتر گازوئیل بین معادن توزیع شده و در این بخش برای ۱۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
مجید شفیعی با بیان اینکه در بخش صنایع ۳ پروانه بهرهبرداری با سرمایهگذاری ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و ایجاد ۳۹۳ شغل صادر شده است، گفت: همچنین ۲۱ جواز تأسیس با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و سرمایهگذاری ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان و پیشبینی ۲۹۸۲ شغل به ثبت رسیده است.