به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در این مراسم گفت: صداوسیما مرجع اصلی خبر برای مردم است و باید در رقابت‌های رسانه‌ای از این مرجعیت حفظ و پاسداری شود.

نفیسی افزود: خبرنگاران رسالت خود در انتقال پیام صحیح و شفاف به جامعه را به نحو احسن اجرا کنند.

محسن رئیسی مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس نیز از خبرنگاران خواست صداقت، تعهد، بی طرفی و مطالبه گری را سرلوحه کار خود قرار دهند.

معاون خبر صدا و سیمای مرکز خلیج فارس هم گفت: ماهانه حدود صد گزارش تولید و از شبکه استانی و سراسری به روی آنتن می‌رود.

علی عیسوی افزود: خبرنگاران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علاوه بر اطلاع رسانی به موقع، حضور و همدلی مردم را به تصویر کشیدند.