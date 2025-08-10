پخش زنده
دانشآموزان مخترع ایرانی در دو مسابقه بینالمللی علوم نوجوانان روسیه ۲۰۲۵ و المپیاد بینالمللی اختراعات و نوآوریهای کره جنوبی ۲۰۲۵ به ۹ نشان رنگارنگ دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی رشیدی جهان با اعلام درخشش و موفقیت دانشآموزان مخترع ایرانی در دو مسابقه مختلف علوم و اختراعات جهانی ، گفت: دانشآموزان مخترع ایرانی در دو مسابقه بینالمللی علوم نوجوانان روسیه ۲۰۲۵ و المپیاد بینالمللی اختراعات و نوآوریهای کره جنوبی ۲۰۲۵ به ۹نشان رنگارنگ دست یافتند.
سرپرست تیمهای علمی دانشآموزان ایرانی درباره این مسابقات گفت: مسابقه بینالمللی علوم نوجوانان روسیه ، یکی از رویدادهای علمی معتبر جهانی است که با هدف ارتقای آموزش علوم، شناسایی استعدادهای نوجوان و تبادل علمی میان کشورها به میزبانی وزارت آموزش و علوم جمهوری یاکوتیا و با حمایت نهادهای علمی و دانشگاههای معتبر روسیه برگزار میشود.
رشیدی جهان از افتخارآفرینی تیم نوجوانان ایرانی در این مسابقات خبر داد و افزود: در آخرین دوره این رقابت که در روز ۱۶ تیر برگزار شد، ۱۲۹ تیم از ۱۰ کشور پروژههای خود را در حوزههای مختلف از جمله مهندسی، علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و زیستپزشکی ارائه کردند که تیم ایران موفق به کسب ۶ رتبه برتر این دوره از رقابتها شد.
وی در این باره گفت: در رشته علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تیم متشکل از آرتین سالاری و امیرعباس کاووسیامین با پروژه "عینک هوشمند برای نابینایان با قابلیت شناسایی اجسام در لحظه" رتبه دوم و تیم متشکل از ایلیا مجیدزاده و پارسا کریمی با پروژه "اپلیکیشن CommuniMate برای بهبود ارتباط افراد ناشنوا" رتبه سوم را کسب کردند.
سرپرست تیمهای علمی دانشآموزان ایرانی در ادامه با تاکید بر نتیجه درخشان سه تیم مهندسی گفت: نمایندگان ایران در رشته مهندسی عملکردی درخشان داشتند که هر سه تیم اعزامی موفق به کسب مدال شدند: رتبه اول: تیم مهران رجبی و علیرضا جعفرنژاد با پروژه "سطل زباله هوشمند EcoNet مبتنی بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء" - رتبه دوم: تیم معید رجبی و هلنا رجبی با پروژه "مراقبت از ذهنهای کوچک کنجکاو، سیستم ایمنی هوشمند برای کودکان با استفاده از IoT و پردازش تصویر" - و رتبه سوم: تیم آرتین رادمتین، باران بهمن، محمدحسین عزتی، نیکی ابطحی، سارینا نصرتی و باران درخشنده دریاسری از موسسه آموزشی فرهنگی واله با پروژه "بررسی تاثیر چرخدندههای مغناطیسی در بهبود عملکرد سیستمهای مکانیکی".
وی افزود: در رشته زیستپزشکی نیز تیم متشکل از محمدحسین رحمانی و طاها کنعانی از دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بابایی با پروژه "سنتز سریع و بدون حلال ترکیبات دارویی با کاتالیزور جدید بر پایه سیلیکا و آلومینیوم" رتبه اول را کسب کردند.
سرپرست تیمهای علمی دانشآموزان ایرانی، با اشاره به برگزاری المپیاد بینالمللی اختراعات و نوآوریهای کره جنوبی ۲۰۲۵ در روزهای ۲۶ تا ۲۸ تیرماه گفت: این المپیاد یکی از معتبرترین رویدادهای علمی و نوآورانه جهان است که هر ساله با حضور صدها تیم از سراسر دنیا در دانشگاه ملی سئول، در پایتخت کره جنوبی برگزار میشود.
رشیدی جهان در ادامه افزود: این رقابت بینالمللی فرصتی بینظیر برای دانشآموزان، مخترعان جوان، پژوهشگران و شرکتهای نوآور فراهم میسازد تا ایدهها و اختراعات خود را در سطح جهانی به نمایش بگذارند و با دیگران به تبادل علمی، تجربی و فناوری بپردازند.
وی از افتخارآفرینی سه تیم ایرانی در دوره ۲۰۲۵ این المپیاد خبر داد و افزود: در دوره ۲۰۲۵ این المپیاد، ۳۱۳ تیم از ۲۸ کشور جهان حضور داشتند و پروژههای خود را در زمینههای مختلف علمی و فناورانه ارائه کردند که تیم ایران ۳ مدال رنگارنگ را به دست آورد.
رشیدی جهان به معرفی اعضای تیم پرداخت و گفت: تیم متشکل از رادین عباسی و سام رشیدی با پروژه: طراحی و ساخت ربات انساننمای NannyBot برای مدیریت فعالیتهای کودکان با استفاده از اینترنت اشیا صاحب مدال طلا، متین حیاتی با پروژه: تحلیل و نمایش خودکار سیگنالهای EEG برای پیشبینی تشنج با استفاده از تجزیه باندهای فرکانسی صاحب مدال نقره و رامان نفریه با پروژه: بررسی تأثیر نانوژلهای گیاهی بر سلولهای سرطانی پوست، صاحب مدال نقره از این دوره از مسابقات شدند.