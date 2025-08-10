به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: مأموران انتظامی پلدختر حین گشت در محور پلدختر - اندیمشک به یک دستگاه خودرو پژو مشکوک و جهت بازرسی آن را متوقف کردند.

سردار یحیی الهی ادامه داد: در بازرسی‌های انجام گرفته از خودروی توقیفی ۳۱۹ هزار نخ سیگار فاقدمجوز به ارزش ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان لرستان ارزش کالای کشف شده را برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و با بیان اینکه قاچاقیان کالا با برخورد قاطع پلیس رو‌به‌رو خواهند شد، به شهروندان توصیه کرد، در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت خارج از چهارچوب قانون توسط افراد سودجو مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.