به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیر برومند با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در حمایت از خانواده‌ها و ارتقای شاخص‌های جمعیتی استان گفت: بنیاد مسکن موظف است با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و تعامل با دهیاران و شورا‌های اسلامی، روند واگذاری زمین را به شکلی شفاف، سریع و عادلانه پیش ببرد تا متقاضیان بتوانند در کمترین زمان ممکن از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

وی افزود: تسهیل امور اداری، همکاری نزدیک با دستگاه‌های مرتبط و پایش مستمر مراحل واگذاری از جمله اولویت‌های کاری بنیاد مسکن در این حوزه است و مدیران شهرستانی باید با دقت و حساسیت ویژه، تحقق اهداف این طرح ملی را دنبال کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با بیان اینکه اجرای موفق طرح جوانی جمعیت نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌هاست، گفت: حمایت عملی از خانواده‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای خانه‌دار شدن جوانان، اقدامی راهبردی در مسیر توسعه پایدار استان است.