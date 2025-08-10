پخش زنده
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان از تعویض ترانس حادثهدیده پست ۲۳۰ کیلوولت نورد اهواز با یک اقدام جهادی، در کمترین زمان ممکن و بدون اعمال خاموشی به مشترکین، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی گفت: یکی از ترانسفورماتورهای ۲۳۰ به ۳۳ کیلوولت و با ظرفیت ۵۰ مگاولتآمپری در پست نورد اهواز دچار حادثه شد و با تشخیص نیروهای فنی، نیاز به تعویض پیدا کرد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام موضوع، در بررسی¬های فنی مشخص گردید که مستعد ایجاد حادثه و خاموشیهای ناخواسته به مشترکین است که با توجه به این مهم و قبل از ایجاد حادثه، با تشخیص نیروهای فنی، نیاز به تعویض پیدا کرد و گروههای عملیاتی در پست مذکور مستقر و با انتقال بار به سایر ترانسها و پستهای مجاور و بدون اعمال خاموشی به مشترکین، عملیات دمونتاژ ترانس حادثه دیده و مونتاژ ترانس جدید، را آغاز کردند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان بیان کرد: با توجه به افزایش بیسابقه دما و به تبع آن رشد بار مصرفی، نیاز بود که ترانس مذکور در کمترین زمان ممکن جایگزین و وارد مدار شود، به همین دلیل گروههای فنی و عملیاتی شرکت به صورت سه نوبته و ۲۴ ساعته در پست مستقر و مشغول عملیات عادی سازی ترانس مذکور شدند.
اسدی با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری این پروژه حدود هزار میلیارد ریال بوده، اظهار کرد: در کمتر از ۶ روز یک ترانس ۵۰ مگاولتآمپری ۲۳۰ به ۳۳ کیلوولت جدید در پست نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفت و این در نوع خود یک اقدام جهادی و عملیات فنی سریع بوده است، چرا که در حالت عادی تعویض یک ترانس حادثه دیده و حمل و نصب ترانس جدید، بیش از یک ماه زمان لازم دارد.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.