به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روح‌الله امراللهی به همراه مصطفی مولایی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر، با حضور در معاونت خبر صدا و سیمای قم، روز خبرنگار را به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تبریک گفتند و از تلاش‌ها و شجاعت آنان قدردانی کردند.

وی در این دیدار گفت: خبرنگاران صدا و سیما با ایستادگی و مقاومت خود یاد و خاطره شهیدان عرصه رسانه، از جمله شهید آوینی و شهید صارمی را زنده کردند. وی حمله به مجموعه رسانه‌ای فاقد هرگونه فعالیت نظامی را بزرگ‌ترین ظلم به یک نهاد رسانه‌ای دانست و تأکید کرد که این حادثه به عنوان نمونه‌ای آشکار از چهره واقعی دشمنان در تاریخ ثبت خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با تجلیل از عملکرد خانم امامی، گوینده خبر صدا و سیما، افزود: شجاعت ایشان در لحظه‌ای که موشک به سمت شهر می‌آمد، مثال‌زدنی و غیرقابل وصف بود. در آن شرایط، بسیاری ممکن است واکنش غریزی برای حفاظت از خود نشان دهند، اما ایشان با آرامش و استقامت، کار خود را ادامه داد که این رفتار الهام‌بخش و شگفت‌انگیز است.

امراللهی همچنین درباره طرح‌های عمرانی شهر گفت: طرح خیابان امام موسی صدر به زودی وارد فاز کلنگ‌زنی خواهد شد. این خیابان در دو سطح طراحی شده که بخش سطحی آن به‌عنوان پیاده‌راه به فضای حرم مطهر متصل خواهد شد و بخش زیرین به عبور و مرور دوطرفه اختصاص می‌یابد و اتصال شمال و جنوب شهر را تسهیل می‌کند.

وی در ادامه از تلاش مدیریت شهری برای آغاز عملیات اجرایی خط دو مترو در سال جاری خبر داد و گفت: در صورت تحقق این طرح، منطقه پردیسان از حمل‌ونقل انبوه شهری بهره‌مند خواهد شد و شهروندان دسترسی بهتری به نقاط مختلف قم پیدا خواهند کرد.