افزایش زائران اربعین در مرز خسروی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹- ۱۵:۵۳
بسته خبری ایران جوان
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
دستمریزاد رئیس جمهور به رسانه ملی
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
در ستایش نگارگر ایرانی
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
یک امت پشتیبان ایران
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
۱۷۰ دستگاه اتوبوس آماده جابه جایی مسافران در ایام پایانی ماه صفر

زائران از سایر مرز‌ها غیر از مهران استفاده کنند

تردد بیش از یک میلیون و ۴۶۰ هزار زائر حسینی از مرز‌های خوزستان

برچسب ها: پیاده‌روی اربعین ، مرز خسروی ، زائران اربعین
