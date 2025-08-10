همدان مسیر عبور زائران مشهدی پیاده روی اربعین است و برخی از زائران اباعبداله الحسین (ع) که از مشهد عازم پیاده روی اربعین هستند، بخشی از مسیر را با قطار همدان - مشهد طی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، زائرانی که این روز‌ها با قطار از مشهد مقدس عازم پیاده روی اربعین هستند و ساعاتی میهمان شهر همدان می‌شوند.

زائران در مسیر بازگشت از کربلای معلی هم با قطار به مشهد مقدس برمی گردند.

آقای حسنی مسئول موکب ایستگاه راه آهن همدان گفت: این موکب روزانه به ۳۰۰ زائر پیاده روی اربعین خدمات صبحانه و نهار ارائه می‌دهد و در این موکب شرایط اسکان زائران هم فراهم است.