به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگاری که در خصوص قانون حمایتی از خبرنگاران پرسید، گفت: تاکنون در این کمیسیون مصوبه‌ای برای خبرنگاران نداشتیم، اما اگر اصحاب رسانه نقص قانون یا کمبود قانونی در این بخش می بینند، پیشنهاد و طرح خود را مبتنی برمسائلی چون حمایت مالی، مسکن، مزایای بهداشت، درمان و هر آنچه نیاز گروه خبرنگاران است ومطرح کنند، تا با سایر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی پیگیری و به قانون تبدیل کنیم.

این نشست که به مناسبت روز خبرنگار ترتیب یافته بود فرصتی شد تا اصحاب رسانه سوالاتی در سطح امنیت ملی از وضعیت دفاعی و امنیتی کشور پس از نبرد ۱۲ روزه تا موضوع مذاکرات هسته‌ای و یا مسائل استانی بپرسند.

موضوعاتی در خصوص طرح‌های نیمه تمام در استان از جمله پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان، تا راه آهن شیراز بوشهر، آزاد راه شیراز اصفهان، نبود بیمارستان شرکت نفت در شیراز از جمله سوالات خبرنگاران از دکتر عزیزی بود.