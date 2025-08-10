به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دیدار اعضای هیئت‌مدیره کانون کارگران بازنشسته استان و رؤسای کانون‌های شهرستانی با استاندار برای بررسی مسائل صنفی و راهکار‌های بهبود وضعیت بازنشستگان برگزار شد.

استاندار در جریان این دیدار، تلاش اعضای هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته استان در راستای استیفای حقوق و رفع دغدغه‌ها و بهبود معیشت بازنشستگان را گامی بلند برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه توصیف کرد.

محمدرضا بابایی با تاکید بر ضرورت پیگیری مشکلات و مسائل کارگران بازنشسته استان گفت: مسائل کشوری از جمله مشکلات و مطالباتی نظیر تامین اجتماعی، بیمه و سرمایه‌گذاری در استان در قالب مکاتبه با مقامات ملی با جدیت دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین ارائه راهکار‌های عملیاتی در راستای رفع مشکلات و مسائل استانی کارگران بازنشسته در دستور کار معاونت عمرانی و مدیر کل حوزه استاندار و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار گیرد.

استاندار یزد افزود: دستورات لازم در راستای رفع مطالبات و دغدغه‌های کارگران بازنشسته استان از جمله واگذاری زمین و نیروی انسانی مورد نیاز برای کانون‌های شهرستانی صادر و پیگیری خواهد شد.