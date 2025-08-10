به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: مراسم جاماندگان اربعین حسینی از طلوع آفتاب تابعد از غروب آفتاب برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا ناجی افزود: در شهر اصفهان از چهارراه نورباران و از میدان آزادی تا گلستان شهدا، دو مسیر پیش بینی شده براین این مراسم در روز اربعین حسینی است.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان اصفهان هم گفت: در طول مسیر مواکبی ایجاد می‌شود تا در حوزه‌های خدماتی، پذیرایی و خدماتی به مردم خدمت رسانی کنند.

حجت الاسلام محسن کریمی افزود: مواکبی هم ویژه کودکان و نوجوانان داریم که بچه‌ها را سبک زندگی و سیره اهل البیت (ع) آشنا کنندو از طرفی دشمن شناسی را هم به عنوان جهان تبیین در دستورکار موکب‌ها و سخنرانی‌ها داریم.

وی اضافه کرد: قرائت زیارت اربعین و سخنرانی، هر یک ساعت در گلستان شهدا از دیگر برنامه‌های مراسم جاماندگان اربعین حسینی در اصفهان است.