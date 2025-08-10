مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به جلسه ستاد ملی مقابله با گرد و غبار گفت: طرح مطالعاتی مقابله با گرد و غباردر منطقه سراجه قم به عنوان کانون بحرانی تمام مراحل تصویب خود را گذرانده و آماده‌ اجرا است.

اجرای طرح مقابله با گرد و غبار در منطقه سراجه قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد شعاعی گفت: در این طرح کاملا مشخص شده است که هر دستگاهی چه وظایفی دارد از راه مرکزیت استانداری جلساتی برگزار شده و وظایف دستگاه‌ها تشریح شده است.

وی ادامه داد: یکی از مباحث تامین آب برای نهال کاریست که قرار شده است از طریق انتقال پساب تصفیه خانه قم تامین شود و پیش بینی می‌شود مقابله با گرد و غبار در سراجه قم از پاییز امسال آغاز شود.

روستای سراجه، از توابع بخش مرکزی شهرستان قم است، این روستا بعد از شهر قنوات قرار دارد. بیش از ۳۰ هزار هکتار از مساحت این منطقه از نظر تولید گرد و غبار در وضعیت بحرانی قرار دارد.

برنامه ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در منطقه سراجه در مدت چهار سال، با اعتباری معادل سه هزار میلیارد تومان، در سطح ۵۲ هزار هکتار از مناطق مستعد خیزش گرد و غبار این منطقه در قالب کارگروه‌های ملی مصوب شده‌است.