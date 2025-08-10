به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این جلسه تاکید شد: سند الگوی کشت در استان با رعایت ملاحظاتی، و با همکاری کشاورزان و پشتیبانی دولت، باید تغییر کند.

هوشمندسازی چاه‌های کشاورزی، شیرین‌سازی آب خزر و بیابان‌زدایی نیز، به عنوان راهبرد‌های دیگر رفع ناترازی در منابع آبی در استان، برشمرده شد.

در این جلسه درباره طرح‌های کلانی که در سفر آینده رئیس‌جمهور به گلستان باید در دستور کار قرار بگیرد نیز، بحث و تبادل نظر شد. علاج‌بخشی خلیج گرگان، شیرین‌سازی آب خزر، تکمیل سد نرماب، توسعه مزارع میگو، طرح گردشگری آشوراده، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، توسعه منطقه آزاد تجاری اینجه‌برون و کریدور شمال - جنوب، ازجمله این طرح‌ها بود.

همچنین با اشاره به یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبارات جذب نشده دستگاه‌های اجرایی، تاکید شد: دستگاه‌ها تلاش کنند این اعتبارات تا پایان شهریور جذب شود.