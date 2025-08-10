دستگیری ۱۶ عامل نزاع دستهجمعی در دلفان
فرمانده انتظامی دلفان از دستگیری ۱۶ عامل نزاع و درگیری دستهجمعی در یکی از مناطق این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده انتظامی دلفان گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دستهجمعی در یکی از مناطق این شهرستان، بلافاصله تیمهای گشت انتظامی به محل اعزام شدند.
سرهنگ بهروز بازوند افزود: پس از حضور مأموران مشخص شد درگیری با سنگ و چوب رخ داده که منجر به مصدومیت چند نفر شده است.
به گفته فرمانده انتظامی دلفان، همه عاملان نزاع دستهجمعی به تعداد ۱۶ نفر دستگیر و به مقر انتظامی دلالت شدند.
بازوند با اشاره به اینکه علت درگیری اختلاف ملکی بوده، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.