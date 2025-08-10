مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه سهم دانش‌آموزان در رشته‌های فنی و حرفه‌ای در کشور ۵۰ و کهگیلویه و بویراحمد ۳۰ درصد هدفگذاری شد.

کاهش استقبال دانش آموزان از هنرستانهای فنی و حرفه ای

کاهش استقبال دانش آموزان از هنرستانهای فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد نشست شورای آموزش وپرورش با دو دستور کار مبنی بر برنامه ریزی برای افزایش استقبال دانش آموزان از رشته‌های فنی و حرفه‌ای و اجرای طرح توسعه نهضت عدالت آموزشی در استان برگزار شد.

ایوب رضایی در نشست شورای آموزش و پرورش با بیان اینکه مدیران باید تلاش کنند سهم استقبال دانش آموزان از رشته‌های فنی و حرفه‌ای در این استان را به ۳۵ درصد برسانند افزود: در جلسات قبلی شورای آموزش و پرورش استان راه اندازی هنرستان‌های جوار صنعت مطرح و مقرر شد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دو رشته هنری در گچساران راه‌اندازی شود همچنین در حوزه نفت و صنایع شیمیایی نیز برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه تا کنون انجام گرفت.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل کمبود هنرستان در یاسوج کمبود فضای فیزیکی است از مدیران خواست تا با بررسی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، فضا‌های مناسب برای احداث هنرستان را ایجاد کنند.

رضایی گفت: با هدف اجرای نهضت عدالت در فضا‌های آموزشی ۳۹ کلاس درس به همت بنیاد علوی در بویراحمد کلنگ زنی می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست بر توسعه طرح نهضت عدالت آموزشی در استان تاکید کرد و گفت: با توجه اینکه امکان سفر رییس جمهور به استان و بازدید از اماکن آموزشی وجود دارد باید در خصوص طرح‌های نهضت عدالت آموزشی تلاش بیشتری انجام شود.

رحمانی افزود: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد کشاورزی از فضا‌های موجود در خصوص اجرای طرح هنرستان جوار آموزش و پرورش همکاری های لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه در مهرماه امسال ۲۵ مدرسه به همت بنیاد علوی به بهره برداری می‌رسد اضافه کرد:فرمانداران و مدیران آموزش و پرورش برای موضوع ساخت مدارس در شهرستان‌ها پیگیر‌ی لازم را داشته باشند.