هشتاد درصد انشعابات فضای سبز از آب شرب شهری جداسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با توجه به خشکسالیها و کاهش بارشها ۸۰ درصد انشعابات فضای سبز اراک و ساوه از آب شرب جداسازی شد.
مدیر عامل شرکت آبفای استان با بیان این خبر و کاهش ۴۰ درصدی بارشها نسبت به سال گذشته و نیز نسبت به بلندمدت، گفت: جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز از آب شرب امری ضروری در مدیریت منابع آب بوده و لازم است برنامه و تمهیداتی را در سطح شهرها از جمله اراک و ساوه داشته باشیم که یکی از آنها جداسازی آبیاری فضای سبز شهرداری هاست.
سعید سرآبادانی از شهرداران خواست میزان جداسازی را تکمیل نموده و به صد دردرصد برسانند؛ زیرا براساس قانون قرار است از پَساب تصفیه شده فاضلاب برای آبیاری فضای سبز استفاده شود تا فشار بر روی منابع آب شرب کاهش یابد.