دستگیری صیادان غیرمجاز در مراغه
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه از شناسایی و دستگیری صیادان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده صوفی چای این شهر خبر داد.
وی اضافه کرد: از این شکارچیان متخلف ۱۳۶ قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز به همراه ادوات صید کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به ممنوعیت صید و شکار بدون مجوز قانونی افزود: بر اساس قانون این افراد ۸۰۰ میلیون تومان جریمه خواهند شد.
رئیس حفاظت محیط زیست مراغه گفت: بر اساس ماده ۱۵ قانون شکار و صید، هرگونه شکار جانوران وحشی از جمله پستانداران، پرندگان و آبزیان بدون دریافت پروانه معتبر جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
زارع از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه را به اداره محیط زیست مراغه اطلاع دهند.