وی اضافه کرد: از این شکارچیان متخلف ۱۳۶ قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز به همراه ادوات صید کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به ممنوعیت صید و شکار بدون مجوز قانونی افزود: بر اساس قانون این افراد ۸۰۰ میلیون تومان جریمه خواهند شد.

رئیس حفاظت محیط زیست مراغه گفت: بر اساس ماده ۱۵ قانون شکار و صید، هرگونه شکار جانوران وحشی از جمله پستانداران، پرندگان و آبزیان بدون دریافت پروانه معتبر جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

زارع از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه را به اداره محیط زیست مراغه اطلاع دهند.