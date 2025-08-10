پخش زنده
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به رگبار پراکنده همراه با رعد وبرق و وزش بادهای متوسط گاهی تندبادهای لحظهای در استان هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری احتمال ابرناکی، رگبار پراکنده همراه با رعد وبرق و وزش بادهای متوسط گاهی تندبادهای لحظهای از فردا دوشنبه (۲۰ مرداد) لغایت اواخر وقت سه شنبه (۲۱ مرداد) در اغلب مناطق بویژه ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: با توجه به احتمال جاری شدن روانآب در مناطق کوهستانی، انتظار خسارت به سازههای موقت از جمله بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهنسال، خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا وجود دارد و توصیه میشود احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانهها و احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها و مسیلها انجام و تمهیدات لازم جهت پیشگیری و کاهش خسارتهای احتمالی از سوی مسئولان مربوطه اتخاذ شود.