امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

جهاد دانشگاهی ۴۵ ساله شد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹- ۱۶:۲۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بسته خبری ایران جوان
بسته خبری ایران جوان
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
دستمریزاد رئیس جمهور به رسانه ملی
دستمریزاد رئیس جمهور به رسانه ملی
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
در ستایش نگارگر ایرانی
در ستایش نگارگر ایرانی
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
یک امت پشتیبان ایران
یک امت پشتیبان ایران
۱۴۰۴-۰۵-۱۸
خبرهای مرتبط

دانشگاه و استاد باید تزکیه شوند تا بتوانند نیاز‌های مردم را درک کنند

استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی برای رفع مشکلات گیلان

دشمن به‌دنبال تضعیف علمی کشور است

برچسب ها: جهاد دانشگاهی ، دانشگاه
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 