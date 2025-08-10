تشریح برنامه های سالروز ورود آزادگان به کشور در استان
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد برنامه های سالروز ورود آزادگان به کشور را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام خرم روز در
نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با بیان اینکه در دفاع مقدس بیش از ۴۴ هزار رزمنده یعنی ۲۲ درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد در دفاع مقدس هشت ساله راهی جبهه شدند، گفت: این استان ۱۳ هزار جانباز و ۲ هزار شهید و ۳۱۷ آزاده تقدیم انقلاب کرد همچنین ۹۶ هزار نفر از جمعیت استان را جامعه شاهد تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه ۲۶ مرداد مصادف با سالروز ورود آزادگان به استان است، عنوان کرد: پیاده روی خانواده، همایش و گردهمایی الماس های درخشان، حضور ازادگان در تریبون های نماز جمعه برای بیان خاطرات، سرکشی از خانواده های شهدا از مهمترین این برنامه هاست.
فتاح محمدی محمدی معاون سیاسی امنیتی استاندار هم گفت: در روز جمعه 24 مرداد قرار است از ساعت ۵ عصر همایش پیاده روی در سراسر استان برگزار شود که همه دستگاهها باید در این زمینه همکاری کنند.
یدالله رحمانی استاندار نیز گفت:باید تمام تلاش خود برای برگزاری گردهمایی الماس های درخشان را به کار گیریم همچنین مراسم پیاده روی ، تکریم از خانواده شهدا، آزادگان و برپایی نمایشگاه و اجرای سرود باید با کیفیت مطلوب و مناسب برگزار شود.
یدالله رحمانی از صدا و سیما به دلیل همکاری های لازم برای پوشش با کیفیت برنامه های ایثار و شهادت قدردانی کرد.