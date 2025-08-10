مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد برنامه های سالروز ورود آزادگان به کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت الاسلام خرم روز در در دفاع مقدس بیش از ۴۴ هزار رزمنده یعنی ۲۲ درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد در دفاع مقدس هشت ساله راهی جبهه شدند، گفت: این استان ۱۳ هزار جانباز و ۲ هزار شهید و ۳۱۷ آزاده تقدیم انقلاب کرد همچنین ۹۶ هزار نفر از جمعیت استان را جامعه شاهد تشکیل می دهد. نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با بیان اینکه

وی با بیان اینکه ۲۶ مرداد مصادف با سالروز ورود آزادگان به استان است، عنوان کرد: پیاده روی خانواده، همایش و گردهمایی الماس های درخشان، حضور ازادگان در تریبون های نماز جمعه برای بیان خاطرات، سرکشی از خانواده های شهدا از مهمترین این برنامه هاست.

فتاح محمدی محمدی معاون سیاسی امنیتی استاندار هم گفت: در روز جمعه 24 مرداد قرار است از ساعت ۵ عصر همایش پیاده روی در سراسر استان برگزار شود که همه دستگاهها باید در این زمینه همکاری کنند.