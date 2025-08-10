تیم‌های هرمزگانی فولاد و پالایش نفت بندرعباس فردا (۲۰ مرداد) در دیداری حساس به مصاف هم می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتسال کشور، این دو تیم از ساعت ۱۹ در سالن فجر بندرعباس با هم رقابت می‌کنند.

این دو تیم دو بار در لیگ برتر به مصاف هم رفتند که هر دو بار با برد پالایش نفت بندرعباس به پایان رسید.

تیم پالایش نفت بندرعباس از سه مسابقه گذشته خود ۱ برد و دو باخت در کارنامه دارد و تیم فولاد هرمزگان نیز ۱ مساوی و دو باخت کسب کرده است.