به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ علیرضا حدادی گفت: در پی گزارش مفقود شدن پسربچه ۱۰ ساله‌ای در شهر رشت روز جمعه ۱۷ مرداد و تشکیل پرونده، رسیدگی به موضوع در اولویت اقدامات فرماندهی انتظامی رشت و پلیس آگاهی گیلان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تحقیقات ویژه پلیس برای پیدا کردن کودک گمشده به سرعت آغاز شد، افزود: با توجه به مدارک به دست آمده، مردی ۳۸ ساله به عنوان متهم این پرونده شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: ساعاتی پیش هم جسد بی جان این پسر بچه ۱۰ ساله در یکی از مناطق حاشیه شهر رشت پیدا شد.

سرهنگ حدادی با بیان اینکه متهم سابقه دستگیری با عناوین مجرمانه مختلف را در پرونده خود دارد، افزود: تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشن شدن زاویای پنهان این پرونده ادامه دارد و نتایج این تحقیقات اطلاع رسانی خواهد شد.