به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه استان مازندران با ابراز نگرانی از روند افزایشی تصادفات منجر به فوت موتورسواران در معابر برون‌شهری استان در مرداد ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

سرهنگ هادی عبادی گفت: متأسفانه در مرداد سال جاری، شاهد افزایش نگران‌کننده آمار تصادفات منجر به فوت، در میان رانندگان و ترک‌نشینان موتورسیکلت در محور‌های برون‌شهری استان بوده‌ایم.

وی ادامه داد: بیشترین این حوادث به‌دلیل سرعت غیرمجاز، عدم استفاده از کلاه ایمنی، عبور‌های غیرمجاز و بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی اتفاق افتاده‌اند.

رئیس پلیس راه استان مازندران تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده قربانیان این حوادث را جوانان تشکیل می‌دهند که یا بدون گواهینامه رانندگی می‌کردند یا از موتورسیکلت به عنوان وسیله حمل‌ونقل روزمره در مسیر‌های غیر ایمن استفاده کرده‌اند.

سرهنگ عبادی گفت: پلیس راه مازندران ضمن تشدید گشت‌های نظارتی در جاده‌های حادثه‌خیز، با جدیت با تخلفات موتورسواران برخورد خواهد کرد از جمله این اقدامات، توقیف موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، برخورد با رانندگی بدون گواهینامه و اعمال قانون برای رانندگان فاقد کلاه ایمنی است.

وی ضمن تأکید بر لزوم مشارکت خانواده‌ها، دهیاری‌ها، شورا‌های محلی و نهاد‌های فرهنگی افزود: برای کاهش این حوادث تلخ، نیازمند فرهنگ‌سازی عمومی، آموزش همگانی و همکاری نزدیک‌تر نهاد‌های محلی با پلیس هستیم. بی‌توجهی به مقررات ساده، اما حیاتی، همچون استفاده از کلاه ایمنی، می‌تواند جان انسان‌ها را بگیرد.