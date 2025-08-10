معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: رسانه‌ها و خبرنگاران نقش مهمی در اتحاد و انسجام جامعه داشته و می‌توانند به جریانات جهت دهی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنباد شهید و امور ایثارگران در نشست صمیمی با اصحاب رسانه گفت: رسانه‌ها و خبرنگاران نقش مهمی در اتحاد و انسجام جامعه داشته و می‌توانند به جریانات جهت دهی کنند.

مهندس سعید اوحدی در این نشست ضمن خیر مقدم به اصحاب رسانه و حضور آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران و با اشاره به شهادت ۱۴ شهید اصحاب رسانه در جنگ ۱۲ روزه و نقش قلم خبرنگاران در جامعه، گفت: جنگ اخیر و جنگ غزه نشان داد امروز رسانه‌ها نقش غیر قابل انکار و بی‌بدیل دارند که نباید نادیده گرفته شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به گسترش رشد و پیشرفت وسائل ارتباط جمعی و تجهیزات رسانه، افزود: امروز در لحظه اخبار دنیا منتشر می‌شود و سرعت نقش مهمی در انتقال اخبار دارد، دشمنان امروز سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه رسانه کرده‌اند، جنگ غزه نشان داد در کنار سلاح‌های کشتار جمعی رسانه‌ها نقش مهمی دارند و برای همین شاهد شهادت خبرنگاران زیادی در غزه بودیم.

وی با اشاره به برگزاری روز خبرنگار در شرایط امروز و بعد از جنگ تحمیلی اخیر، گفت: جنایات‌های رژیم اشغالگر صهیونیست در جنگ ۱۲ روزه علیه مردم کشور ما در دنیا بی‌سابقه بود و جنگ ترکیبی علیه مردم کشور ما انجام شد، رسانه‌ها و خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس اخبار جنگ ۱۲ روزه دارند و نقش آنها نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

مهندس اوحدی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در ایجاد وحدت و یکپارچگی مردم در جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان‌کرد: اگر این وحدت و انسجام نبود ممکن بود شرایط به گونه‌ای دیگر باشد و اولین اتفاق که شاهد بودیم هارمونی وحدت و انسجام بین ملت بود و این ارزشمند است و این عزت و اقتدار را باید حفظ کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به بهانه دشمن به تاسیسات هسته‌ای و حمله بی‌رحمانه به مردم غیر نظامی و ترور فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای ایران، گفت: استکبار به دنبال این بود که افکار عمومی را برای جنایات علیه مردم آماده کند و در غزه نیز شاهد بودیم که با توزیع مواد غذایی بین مردم غزه به دنبال نشان دادن چهره مثبت از خودش بود. دشمن به دنبال این بود هویت، باور‌ها و ارزش‌های ملت ایران را نشانه بگیرد.

مهندس اوحدی با اشاره به رشادت‌های شهدای مدافع حرم، شهدای فاطمیون و شهید حاج قاسم سلیمانی در مقابله با داعش، گفت: رژیم اشغالگر صهیونیست به دنبال تجزیه کشور سوریه بود، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم ۱۲ سال توطئه حمله به کشور‌های منطقه را عقب انداختند. جنگ ۱۲ روزه از نظر زمان قابل مقایسه با سال‌های دفاع مقدس نبود، اما عمق جنایات به مراتب بیشتر بود.

در این مراسم از خانواده شهیده فرشته افشردی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس و دیگر شهدای اصحاب رسانه تقدیر و تجلیل به عمل آمد و یاد همه شهدای جنگ ۱۲ روزه گرامی داشته شد.