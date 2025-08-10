رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور می‌تواند موجب افزایش تمایل به بازگشت و انتقال دانش ایرانیان خارج از کشور به میهن اسلامی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در گفت‌و‌گو با خانه ملت با اشاره به ابعاد مختلف لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، گفت: بدون شک توجه به سرمایه عظیم انسانی ایرانیان خارج از کشور اعم از نیروی کار، نخبگان و سرمایه گذاران مهمترین محور لایحه یاد شده است.

وی افزود: همچنین با توجه به جامع بودن این لایحه، سازوکار مناسبی برای تسهیل بازگشت، تعریف زمینه مشارکت اقتصادی ایرانیان و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاری آنان فراهم شده است.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ با تاکید بر اینکه قانون یاد شده می‌تواند موجب افزایش تمایل به بازگشت و انتقال دانش ایرانیان خارج از کشور به میهن اسلامی شود، تصریح کرد: بدون شک این اقدام دولت و مجلس پیام همدلی و هم افزایی را به ایرانیان خارج از کشور منتقل می‌کند، زیرا وطن برای همگان یکسان است و نمی‌توان نسبت به آن بی اعتنا بود.

جوکار اظهار داشت: در این میان نباید از یاد برد که مفاد این لایحه موجب می‌شود، امکان بازگشت کوتاه مدت ایرانیان به کشور تسهیل شود که این امر فرصتی فراهم می‌کند تا نسل جدید ایرانیان با هویت ایرانی آشنا شوند.

وی گفت: در واقع این لایحه ابعاد مختلف اعم از اقتصادی و فرهنگی دارد که حتما تأثیری پررنگی بر تعاملات میان ایرانیان خارج نشین با درون کشور خواهد گذاشت؛ موضوعی که نتایج آن در کوتاه مدت نمایان خواهد شد.