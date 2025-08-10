پخش زنده
بازرسی کل استان بوشهر با ورود به مناقصات یکی از شرکتهای دولتی مستقر در پارس جنوبی و صدور هشدارهای نظارتی، مانع تضییع حقوق دولتی به میزان ۱۱۸ میلیارد تومان شد.
به گزاش خبرگزاری صدا و سیما، پیرو تأکیدات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر معاملات دولتی، ارائه هشدارهای دقیق و همراه با راهکار مناقصات یکی از شرکتهای مستقر در عسلویه، مورد بررسی و نظارت بازرسان بازرسیکل استان بوشهر قرار گرفت.
بنابراین گزارش، پس از بررسیهای لازم و ملاحظه غیرمتعارف بودن پیشنهاد قیمتهای مناقصه مذکور، هشدار لازم به منظور اتخاذ تصمیم قانونی درجهت رعایت صرفه و صلاح دولت و جلوگیری از تضییع بیت المال داده شد.
در پی این هشدار و همکاری مدیرعامل شرکت موصوف، مناقصات مزبور تجدید و منجر به کاهش قیمت اولیه و صرفه جویی به مبلغ یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال به نفع بیتالمال شد.