به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با نفوذ سامانه ناپایدار به آسمان گیلان، بارش تناوبی باران همراه با وزش باد، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ، به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها، از امشب در استان آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد.

محمد دادرس از کاهش دمای ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: بارش باران در روز سه شنبه به حداقل خواهد رسید.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته املش با ۳۶ درجه دما و خنک‌ترین منطقه اسب وونی تالش با ۱۵ درجه دما اعلام شد، اضافه کرد: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۵ درصد است.

دادرس گفت: دریای خزر هم با حداکثر ارتفاع موج یک متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا نامناسب است.