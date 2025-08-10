پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد: امسال در اجرای تکلیف نهضت مدرسه سازی مورد تاکید رئیس جمهور، هزار و ۱۳۸ کلاس درس جدید در استان احداث و تحویل آموزش و پرورش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سیداردشیر رشیدی آل هاشم روز یکشنبه گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان اردبیل، تکلیف احداث ۴۵۵ مدرسه با سه هزار و ۲۲۸ کلاس درس بر عهده استان قرار داده شده و اقدامات لازم در این زمینه آغاز شده است.
وی افزود: بر این اساس با احصاء و بازبینی نیاز فضاهای آموزشی در مناطق و نواحی بهویژه در مرکز استان اردبیل، جانمایی برای احداث مدارس مورد نیاز انجام شده و در پی تشکیل تیمهای مردمی برای تحقق این هدف هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل تلاش همگانی نهادها، دستگاههای اداری و اجرایی به همراه اقشار مردمی، خیرین و بسیج سازندگی برای گفتمانسازی تحقق این هدف مدرسه سازی ضروری خواند و بیان کرد: تیمهای مردمی احداث مدرسه در استان شکل گرفته تا این هدف در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه مورد نظر برسد.
رشیدی آل هاشم با اشاره به تکمیل و آماده سازی ۱۹۹ کلاس درس برای افتتاح در جریان سفر آتی رییس جمهور به استان و احتمال افزایش این آمار تا زمان سفر اظهار کرد: طبق برنامهریزی اولیه، تا آغاز سال تحصیلی جدید ۴۳۷ کلاس درس جدید افتتاح میشود.
وی همچنین گفت: طی پنج سال گذشته هر سال حداکثر ۱۵۰ کلاس درس در استان اردبیل افتتاح شده و اگر اولویت اتمام و تکمیل پروژههای در دست اجرای تکلیف شده از سوی رییس جمهور محقق شود، نیاز استان به فضاهای آموزشی به طور اساسی حل خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در ادامه از تداوم برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید بر اساس برنامه پروژه مهر خبر داد و افزود: در این زمینه فرایند ثبتنام و کلاسبندی و ساماندهی نیروی انسانی و تعمیر و تجهیز مدارس در حال طی مراحل نهایی بوده و طوری برنامهریزی شده که در اول مهر، هیچ کلاسی در استان اردبیل بدون معلم نباشد.
رشیدی آل هاشم اضافه کرد: توزیع کتاب در نواحی و مناطق و تامین نیروی انسانی از طریق استمرار خدمت بازنشستگان و نیز بهکارگیری نیروهای تازه استخدام شده در حال نهایی شدن است و با این روند، سال تحصیلی جدید در استان اردبیل بدون مشکل جدی آغاز خواهد شد.