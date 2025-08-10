به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان کاشان با اشاره به اینکه این نهاد حمایتی ۶۰ خدمت به مددجویان ارائه می‌دهد، گفت: ماهانه ۱۲۰ میلیارد ریال مستمری از طریق این نهاد به مددجویان پرداخت می‌شود.

محسن حمیدی ادامه داد: به منظور تامین حداقل امکانات معیشتی مددجویان کمیته امداد خیران این شهرستان ماهیانه بیش از ۷۰۰ میلیون تومان کمک می‌کنند.

وی گفت: کاشان با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت، بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) دارد.