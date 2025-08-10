پخش زنده
ماهانه ۱۲۰ میلیارد ریال مستمری به مددجویان کاشانی پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان کاشان با اشاره به اینکه این نهاد حمایتی ۶۰ خدمت به مددجویان ارائه میدهد، گفت: ماهانه ۱۲۰ میلیارد ریال مستمری از طریق این نهاد به مددجویان پرداخت میشود.
محسن حمیدی ادامه داد: به منظور تامین حداقل امکانات معیشتی مددجویان کمیته امداد خیران این شهرستان ماهیانه بیش از ۷۰۰ میلیون تومان کمک میکنند.
وی گفت: کاشان با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت، بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) دارد.