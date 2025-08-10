به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در نشستی با کارکنان معاونت خبر صداوسیمای مرکز اصفهان از عملکرد صداوسیما در انعکاس رویداد‌های خبری تجلیل کرد و گفت: استفاده از ایده‌های نو در تولید برنامه‌های صداوسیما می‌تواند در جذب مخاطب موثر باشد.

ناصر فتحی مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان هم در نشستی با فعالان رسانه صداوسیمای مرکز اصفهان از انعکاس و پوشش اخبار این اداره کل در ساخت وبازسازی مدارس استان به همت خبرنگاران قدردانی کرد.

خورسندی مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضلاب استان هم باحضور در معاونت خبر صداوسیمای مرکز اصفهان از زحمات و تلاش فعالان عرصه خبر در پوشش اخبار شرکت آبفا قدردانی کرد.