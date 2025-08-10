به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت:از ابتدای امسال تاکنون تا پایان تیرماه ۱۸۰ هزار میلیارد ریال درآمد استان وصول شده که برخلاف تحقق بیش از ۵۷ درصدی مصوب چهار ماهه، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.

ناصر یارمحمدیان افزود: درآمد عمومی برای استان اصفهان بر اساس قانون بودجه امسال ۹۳۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال (۹۳.۳ همت) پیش بینی شده که در مقایسه با سال گذشته، ۳۶ درصد رشد داشته است.

وی گفت:اصفهان با بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد ریال وصول درآمد تا پایان خرداد امسال جایگاه سوم کشور از لحاظ بیشترین مبلغ وصول درآمد را پس از استان‌های تهران و خوزستان دارد، بیش از ۹۸ درصد این درآمد مربوط به درآمد‌های مالیاتی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان اظهار گفت: این استان از لحاظ اعتبارات مصوب، با اعتبار بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد ریال در رتبه دوازدهم کشوری قرار دارد که در مقایسه با سال گذشته ۷۶.۳ درصد رشد داشته است، استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.

وی افزود: استان اصفهان از لحاظ درصد رشد اعتبارات، رتبه یازدهم و استان‌های هرمزگان (۱۳۲.۵ درصد)، سیستان و بلوچستان (۹۰.۲ درصد) و استان لرستان (۸۵.۳ درصد) امسال بیشترین رشد اعتبارات را در اختیار دارند.

یارمحمدیان با اشاره به اهمیت جایگاه استان در کشور و نزدیک شدن به پایان ۶ ماهه اول امسال، خواستار بررسی و آسیب شناسی اثر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و قطعی‌های مکرر برق بر درآمد‌ها شد.

وی پیشنهاد کرد: در راستای جبران خسارات ناشی از جنگ، می‌توان ساز و کار فروش اوراق جنگ با نرخ بهره پایین و ضمانت وزارت اقتصاد را فراهم کرد تا با مشارکت اختیاری هموطنان و خرید این اوراق بازسازی آسیب‌های وارده کمک با سرعت بیشتری انجام شود.

درآمد‌های وصولی از استان اصفهان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۸۰ هزار میلیارد ریال بود.

۹۸ درصد از پیش بینی درآمد‌های عمومی از استان اصفهان در سال گذشته محقق شد.