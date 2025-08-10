در بهار امسال، هزار و سیصد نوزاد دختر متولد شد که هشتاد و نه مورد از نوزادان پسر کمتر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل ثبت احوال استان گفت: ۲ هزار و ۶۸۹ واقعه ولادت در سه ماهه امسال به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲ هزار و ۸۹۳ واقعه بوده ۷ و یک دهم درصد کاهش داشته است.

کریمی افزود: از تعداد ۲ هزار و ۶۸۹ واقعه ولادت ثبت شده هزار و ۳۸۹ واقعه مربوط به پسران و هزار و ۳۰۰ واقعه مربوط به دختران بوده است.

او با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۲۵۲ واقعه ولادت شهری و ۴۳۷ واقعه ولادت مربوط به مناطق روستایی بوده، گفت: نسبت جنسیتی ولادت در این سه ماهه ۱۳۰ بوده به عبارتی به ازای ولادت هر ۱۰۰ دختر تعداد ۱۳۰ ولادت پسر داشتیم.

کریمی افزود: ۴۴ واقعه دوقلوزایی ثبت شده که مربوط به شهرستان‌های اراک و ساوه بوده و تعداد ۳ واقعه سه قلوزایی مربوط به شهرستان‌های اراک، ساوه و کمیجان بوده است.

روانشناس و استاد دانشگاه گفت: انتخاب ملاک‌های درست برای انتخاب همسر یکی از مهم‌ترین تصمیمات زندگی هر فردی است که تاثیر عمیقی بر کیفیت و موفقیت زندگی زناشویی دارد.

بداقی افزود: وقتی معیار‌های انتخاب همسر بر پایه ارزش‌های اخلاقی، تفاهم، هدف‌های مشترک و درک متقابل قرار گیرد، رابطه‌ای مستحکم‌تر و پایدارتر شکل می‌گیرد.

او گفت: انتخاب درست همسر نه‌تنها باعث آرامش و رضایت در زندگی روزمره می‌شود، بلکه زمینه رشد فردی و خانوادگی را نیز فراهم می‌کند.

خادم مسجد امام حسین اراک گفت: سنت واسطه‌گری در ازدواج یکی از آداب پسندیده و دیرینه در فرهنگ‌های مختلف به‌ویژه در جامعه ماست که نقش مهمی در تسهیل ارتباط میان خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای پیوند جوانان دارد.

خادمی افزود: سالهاست در مسجد امام حسین اراک واسطه ازدواج بسیاری از جوانان و زمینه ساز تشکیل خانواده‌ای پایدار و موفق شدیم.