به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، امیدی با بیان این مطلب گفت: حجم مبادلات تجاری استان در چهار ماهه اول امسال یک میلیون و ۶۶۵ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار بوده است.

به گفته ناظر گمرکات کردستان، از این میزان مبادلات ۵۳۰ هزار تن به ارزش بیش از ۲۵۳ میلیون دلار انواع کالای صادراتی بوده که از گمرکات استان خارج شده و از این مقدارهم ۴۰۶ هزار تن به ارزش بیش از ۱۷۵ میلیون دلار اظهار گمرکات استان بوده که نسبت به مدت مشابه ۸ درصد رشد داشته است

وی ادامه داد: کشور عراق مقصد ۵۰ درصد کالا‌های صادراتی از استان است.

امیدی عنوان کرد: بیش از ۹۸ درصد کالا‌های صادراتی به کشور عراق صادر می شود که ۵۰ درصد آن را محصولات کشاورزی، لبنی و محصولات ساختمانی تشکیل می دهند .

ناظر گمرکات کردستان با بیان اینکه واردات استان هم ۴۰ هزار تن به ارزش بیش از ۲۰۸ میلیون دلار بوده است افزود: از این مقدار هشت هزار و ۸۷۰ تن به ارزش بیش از ۸۲ میلیوین دلار واردات قطعی بوده که وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه ۳۱ درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.