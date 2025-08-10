پخش زنده
مدیر عامل شرکت متروی تهران از پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات احداث خط ۷ مترو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نعمت الله فرزان پور، افزود : با راه اندازی قطار ملی /داخلی سازی تجهیزات مترو به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
خط ۷ مترو تهران به طول ۲۷ کیلومتر (۲۲٫۵ کیلومتر فعال) با ۲۴ ایستگاه (۲۱ ایستگاه فعال) است. این خط که عمیقترین خط مترو تهران است از شهرک شهید شجاعی (قصر فیروزه) در کنار ورزشگاه تختی تهران، در شرق تهران آغاز شده و پس از طی مسیر شرقی- غربی و تقاطع در ایستگاه مترو شهدای هفده شهریور با خط ۶، در ایستگاه مترو میدان محمدیه با خط ۱، در ایستگاه مترو مهدیه با خط ۳، از ایستگاه مترو بریانک به سمت شمال متمایل میشود و در ایستگاه مترو شهید نواب صفوی با خط ۲، در ایستگاه مترو توحید با خط ۴ و در ایستگاه مترو دانشگاه تربیت مدرس با خط ۶ تقاطع خواهد داشت و سپس در امتداد بزرگراه چمران ادامه پیدا میکند و پس از عبور از برج میلاد، وارد میدان صنعت در شهرک غرب گردیده و در انتها به میدان کتاب (نامهای پیشین: میدان فرحزادی، میدان بوستان) در سعادتآباد میرسد.