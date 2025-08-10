اختلاف دما بین گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان امروز به ۳۲ درجه سلسیوس می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: مهاباد از توابع اردستان با ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان است .

مینا معتمدی افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی گفت: در پنج روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری، در برخی مناطق غبار رقیق و در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: در ارتفاعات غرب استان نیز امروز و فردا احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش بینی می شود.

وی گفت: همچنین از اواخر هفته شرایط وزش باد همراه با گردوخاک و کاهش دید افقی در مناطق شمالی، شرقی و تا حدودی مرکز استان انتظار می رود .

معتمدی ادامه داد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد.