به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال ایران همچنان در جریان است و ملی‌پوشان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی فیلیپین آماده می‌کنند.

در همین راستا امروز ملی پوشان والیبال زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی و رئیس کمیته پزشکی فدراسون والیبال، آزمایش بادی کامپوزیشن دادند تا آخرین وضعیت بدنی‌شان به دقت بررسی و آنالیز شود. بادی کامپوزیشن (Body Composition) به معنای درصد اجزای مختلف تشکیل دهنده بدن، از جمله چربی، عضله، استخوان و آب است. به عبارت دیگر، بادی کامپوزیشن نشان می‌دهد که چه مقدار از وزن بدن از چربی تشکیل شده و چه مقدار از آن را بافت‌های بدون چربی (مثل عضله، استخوان و آب) تشکیل می‌دهند.

دکتر علی حدادی، پزشک و فیزیوتراپ تیم ملی، درباره این روند گفت: وزن بازیکنان همیشه برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. در جلسه امروز میزان چربی بدن هر بازیکن مورد بررسی قرار گرفت تا بتوانیم نقاط ضعف را شناسایی کنیم و مربیان بدنساز تمرینات هدفمندتری را طراحی کنند. این آنالیز‌ها در طول اردو و تمرینات ادامه خواهد داشت تا تغییرات به‌طور مستمر رصد شود.

وی افزود: حفظ وضعیت بدنی مطلوب و استاندارد بازیکنان از اولویت‌های اصلی ما است. وقتی این شرایط فراهم شود، احتمال مصدومیت‌ها کاهش یافته و عملکرد ملی‌پوشان در زمین به طور چشمگیری بهبود پیدا می‌کند.

تیم ملی والیبال ایران خود را برای حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ با تمرکز ویژه و برنامه‌ریزی دقیق آماده می‌کند تا با آمادگی کامل به میدان برود.

بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها ۲۱ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه نخست این رقابت‌ها به ترتیب با تیم‌های مصر، تونس و فیلیپین دیدار خواهد کرد که برنامه مرحله مقدماتی تیم ایران به وقت تهران به شرح ذیل است:

۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۹ صبح

ایران – مصر

۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۹ صبح

ایران – تونس

۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۳

ایران – فیلپین