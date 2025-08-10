به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر از تولید ۱۴۴ تن و ۵۲۶ کیلو شیر، تیرماه در این شهرستان خبر داد.

معصومه صفری اوریمی افزود: در تیرماه گذشته ۱۴۴ تن و ۵۲۶ کیلو شیرخام به ارزش اقتصادی ۳ میلیارد و ۷۷ میلیون و ۵۰۰ تومان در این شهرستان تولید شد.

وی با اشاره به اینکه این میزان شیر از ۳ سکو جمع آوری و بعد از تحویل به شرکت دامداران در آزمایشگاه کیفیت و سلامت شیر ارزیابی شد اضافه کرد: این آزمایش‌ها به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا شیر با کیفیت بالا و عاری از آلودگی را به دست مصرف‌کنندگان برسانند و از بروز مشکلات بهداشتی جلوگیری کنند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: شیر تولیدی دامداران از مخازن به وسیله تانکر‌های استیل به شرکت دامداران حمل و پس از تایید کیفیت به کارخانجات لبنی ارسال می‌شود.

شهرستان قائم شهر دارای ۲۳ هزار و ۲۵۹ راس دام سنگین شامل گاو اصیل، گاو دورگ و گاو بومی است و این شهرستان با دارا بودن ۱۴ واحد گاوداری صنعتی به ظرفیت ۵۶۰ راس و ۱۳۱واحد پرورش گاو شیری به ظرفیت ۲ هزار و ۱۹۰ راس به خود اختصاص داده است.