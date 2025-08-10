پخش زنده
فیلم کوتاه داستانی «کی، کجا، با کی، چرا؟» به کارگردانی روزبه حصاری به جشنواره «گوسهبک» سوئد راه پیدا کرد.
.به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فیلم کوتاه داستانی «کی، کجا، با کی، چرا؟» به کارگردانی روزبه حصاری و تهیهکنندگی محمد سروری در سومین دوره جشنواره بینالمللی «گوسهبک» در کشور سوئد پذیرفته شد.
جشنواره «گوسهبک» از تاریخ ۲۸ تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ (۶ الی ۹ شهریور) در شهر هلسینبوری سوئد برگزار میشود. ۲۰ فیلم کوتاه و بلند از بهترینهای سینمای روز در این جشنواره به نمایش در میآید.
هدف این جشنواره نمایش فیلمهایی است که نوآوری در داستانسرایی را به نمایش میگذارد و با شجاعت دیدگاه منحصر به فردی را درباره جهان پیرامونشان بیان میکند.
پخش بینالمللی «کی، کجا، با کی، چرا؟» برعهده شرکت بینالمللی «وایت دریمزپیکچرز» به مدیریت مستانه مهاجر است.
ماه منیر بیطاری، مازیار مهرگان، بیژن یگانه سیاهکل، مونیکا بهرام زاده و منوچ (گربه) در این فیلم ایفای نقش کردهاند. نویسندگی این اثر برعهده احسان بدخشان بوده که داستان را بر اساس طرحی از روزبه حصاری نوشته است.
از دیگر عوامل این فیلم میتوان به مدیر فیلمبرداری محمد دارائی و مدیر صدابرداری امیرحاتمی، مجریان طرح مسعود سلیمانی، روزبه حصاری، طراح گریم مرتضی کهزادی، طراح صحنه و لباس بابک صالح، آهنگساز بهنام عمران، تدوینگر نوید توحیدی، اصلاح رنگ علی شعبانی، جلوههای ویژه بصری علی رضا اکبری، طراحی و ترکیب صدا امیرحسین صادقی، دستیار کارگردان نیما کزازی، عکاس بهار عسگری، مدیرتولید محمدمهدی رستمی و طراح نشان مهدی میرباقری اشاره کرد.