در حالی که دولت لبنان طی روز‌های اخیر مشغول طرح خلع سلاح مقاومت شده است، رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین جنایت علیه خاک آن کشور، یک منطقه در جنوب را هدف حمله پهپادی قرار داد.

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه «العهد»، پهپاد رژیم صهیونیستی شهرک «میفدون» در منطقه النبطیه در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در این حمله یک سوریه‌ای زخمی شده است.

همچنین المیادین امروز از حمله توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به تپه «هرمون» در حاشیه شهرک «یارون» واقع در جنوب لبنان خبر داد. علاوه بر این، منطقه‌ای بین دو شهرک «بیت لیف» و «رامیا» نیز هدف حمله نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی قرار گرفت.

روز گذشته نیز رژیم صهیونیستی یک خودرو در اطراف شهرک «عیناتا» در منطقه بنت جبیل واقع در جنوب لبنان را در حمله پهپادی با پنج موشک هدف قرار داد.

رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از دو ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتش‌بس را امضا کرد.

بر این اساس، نظامیان رژیم صهیونیستی باید طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد. ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تاکنون بار‌ها آن را نقض کرده است.

این حملات مکرر رژیم صهیونیستی در حالی رخ می‌دهد که دولت لبنان در روز‌های اخیر بر خلع سلاح حزب الله لبنان متمرکز شده است.