به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کشت فراسرزمین می‌تواند با افزایش تولید محصولات کشاورزی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد فرصت‌های اشتغال و صادرات، تاثیرات مثبت و پایداری بر اقتصاد کشور داشته باشد. همچنین بهره‌برداری از ظرفیت‌های زمین‌های کشاورزی در کشورهای دیگر، امکان توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای کیفیت تولیدات را فراهم می‌کند.