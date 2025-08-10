پخش زنده
به گفته وزیر جهاد کشاورزی دولت هدفگذاری کرده است تا کشت فراسرزمینی را در سطح یک میلیون هکتار زمین خارج از کشور عملیاتی کند. این اقدام در راستای تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و توسعه بازارهای صادراتی صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کشت فراسرزمین میتواند با افزایش تولید محصولات کشاورزی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد فرصتهای اشتغال و صادرات، تاثیرات مثبت و پایداری بر اقتصاد کشور داشته باشد. همچنین بهرهبرداری از ظرفیتهای زمینهای کشاورزی در کشورهای دیگر، امکان توسعه فناوریهای نوین و ارتقای کیفیت تولیدات را فراهم میکند.